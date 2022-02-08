تعرف على فوائد وأضرار ممارسة رياضة المشي حافي القدمين

يُعتبر المشي حافي القدمين من أهم الرياضات التي يُنصح بممارستها يوميًا، لأهميته وانعكاسه على صحة الإنسان.
وتوصلت دراسات حديثة إلى أن المشي حافياً يضفي بعض الفوائد الصحية طويلة الأجل عكس المشي بارتداء الأحذية، وأن الإحساس بالأرض عند المشي حفاة قد يساعد في الحفاظ على التوازن وتقوية العضلات وخلق روابط عصبية أقوى بين القدمين والدماغ.
ولفتت الدراسة، التي أُجريت على أقدام نحو 100 شخص في كينيا والولايات المتحدة، إلى أن الأحذية تضعف حساسية القدمين وتغير الطريقة التي ينتقل بها تأثير الصدمات من القدم إلى المفاصل أعلى الساق.
وفيما يلي نستعرض أبرز فوائد وأضرار المشي حافي القدمين.
فوائده:
1- أقدام صحية
قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض القدم الرياضي أو سعفة القدم الذي يُعد أحد أكثر الأمراض الجلدية انتشارًا في منطقة القدمين.
2- تحسين نوعية النوم
يساهم في تنشيط إفراز هرمونات الكورتيزول الذي يقلل من الشعور بالقلق والتوتر، ما يؤدي إلى تحسين جودة النوم ويمنح شعورًا بالاسترخاء عند الاستيقاظ.
3- صحي للأطفال
يساعد في علاج تشوهات القدم والأقدام المسطحة وتقوس القدمين، خاصة عند الأطفال، كما قد يرفع مستوى الطاقة الحيوية عند البالغين.
4- علاج للالتهابات
يخفف من الالتهابات بشكل عام في الجسم، حيث إنه يساعد في تفريغ الجذور الحرة التي قد يسبب تراكمها في الجسم الإصابة بالتهابات وتلف في الخلايا.
5- تنشيط الدورة الدموية
يسبب الحذاء ضغطًا على جوانب القدمين، وبالتالي يعيق حركة الـدم في الأوعية، ولذلك ينصح الأطباء المريض بممارسة رياضة المشي حافيًا؛ لأن هذا النوع من الرياضة ينشط مراكز حيوية في أسفل القدمين، ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وعلاج الدوالي.
6- تخفيف ضغط الـدم
تحفيز أطراف الأعصاب في القدمين قد يساعد على تخفيض ضغط الـدم والضغط النفسي.
7- توازن أفضل
عند الإحساس بالأرض يعود الجسم إلى إيقاظ جهاز التوازن في الدماغ، وتحفيز الأطراف العصبية، ما يعيد برمجة العقل للسيطرة على التوازن، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لكبار السن. وفق “أخبار 24”.
8- تدليك طبيعي للقدم
من فوائد المشي حافي القدمين أنه يساعد في تدريب وتنشيط عضلات القدم التي تصبح أقوى نتيجة المشي على الأرض غير المستوية، كما يساعد خلال فترة الطفولة والمراهقة في نمو القدم بشكل سليم وصحي.
9. قوام أجمل
تتسبب الأحذية لا سيما النسائية ذات الكعب العالي في تشويه شكل القدم والأصابع، وظهور البثور، وتتسبب بأضرار على أظافر أصابع القدم مع الوقت، أما المشي الحافي فيساعد في نعومة الجلد والحفاظ على شكل القدم وصحة الأظافر.
أضرار المشي حافي القدمين
على الرغم من فوائد المشي حافي القدمين العديدة التي تم ذكرها سابقًا، فإن هناك بعض الأضرار المترتبة عليها، ومن أبرز هذه الأضرار والآثار الجانبية الآتي:
1- المعاناة من بعض الآلام في الجسم.
2- إصابة القدمين ببعض أنواع الكائنات الدقيقة، مثل: الفطريات، والبكتيريا.
3- المعاناة من بعض الالتهابات.
4- ظهور رائحة كريهة للقدم.