هل يجوز الكذب على الحاسدين؟.. الشيخ السند يجيب ويقدم نصيحة مهمة

رد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، على سؤال ورد إليه حول حكم الشرع في الكذب على من اشتهر بأنه يصيب الآخرين بالعين.
وأوضح “السند” خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه لا يجوز الكذب في هذه الحالة، وإنما يمكن عدم إخبار هذا الشخص بحاله وما أنعم الله عليه، لأن بعض الناس تضيق نفسه إذا رأى النعمة على غيره، وربما حسده بالعين.
ونصح بأن يتم التعامل مع ذلك الشخص بالتورية، مبينًا أنه إذا سأله عن أحواله يذكر الله بكلمات لا ينسبها إلى نفسه، بحيث يفهم المستمع أنه ليس مرتاحًا، وذلك حتى يدفع الشر عن نفسه. وفق “أخبار 24”.
هل يجوز الكذب على من اشتهر بأنه يُصيب الآخرين بالعين؟
الشيخ د. عبدالرحمن السند يجيب مقدما نصيحة هامة#يستفتونك#الرسالةhttps://t.co/niyoDWYha5 pic.twitter.com/tY450XmhBk
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 7, 2022