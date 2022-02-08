نائب وزير الصناعة يكشف عدد مناجم الذهب بالمملكة.. والتخصصات الوظيفية المطلوبة في التعدين

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر إن هناك 6 مناجم ذهب عاملة في المملكة، مبينًا أن استراتيجية التعدين تستهدف مضاعفة الإنتاج 10 مرات عما كانت عليه في 2015.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن مناجم الذهب تتمثل في مهد الذهب وبلغة في المدينة المنورة، والصخيبرات في القصيم، والأمار في الرياض، والدويحي في الخرمة، والسوق بظلم.
وأشار إلى أن هناك أيضا منجم الحجار وتم الانتهاء منه، إضافة إلى 6 مناجم تحت الإنشاء أكبرها منصورة ومسرة في طريق الرياض الطائف، الذي يضم استثمارات ضخمة في المعادن تزيد عن 3 إلى 4 مليارات ريال.
وأضاف أنه تم طرح 50 ألف وظيفة لجذب المواطنين، منها 20 ألفا في التعدين بالمناجم و30 ألفا في مصانع المعادن، لافتًا إلى أن 30% منها للجامعيين و70% للفنيين. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه تم إطلاق توظيف 1.4 ألف وظيفة قبل 6 شهور، ويجرى الآن توظيف 1.4 ألف آخرين كتجربة أولى في تشغيل المناجم، العدد الأكبر منها للفنيين في تشغيل المناجم والمعدات والمصانع، أما الجامعيين فتضم فئات مهندسي عمليات وتعدين وجيولوجيين وذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وتحليل البيانات.
ولفت إلى أن مبيعات المملكة من الفوسفات أقل من 6 ملايين طن سماد فوسفاتية، بمقدار 10 مليارات ريال، تضيف للناتج المحلي مع الأمونيا 14 مليار ريال ويعمل فيها ما يزيد عن 10 آلاف موظف.
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: هذه التخصصات الوظيفية التي نحتاج إليها الآن ومستقبلاً #التعدين_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/x9p9E8mBBA
— في الصورة (@almodifershow) February 7, 2022
هناك 6 مناجم تحت الإنشاء..
المهندس “خالد المديفر” يكشف عن عدد مناجم “الذهب” في المملكة وأكبر منجم يعمل حالياً #التعدين_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/HYjhUxTnsa
— في الصورة (@almodifershow) February 7, 2022