“الملك عبدالله الطبية” تحذر: لا تغسلوا الدجاج قبل طبخه

حذرت مدينة الملك عبدالله الطبية ربات البيوت وهواة المطبخ من عادة غسل الدجاج النيئ قبل طبخه.
وأوضحت أن طبخ الدجاج يقتل جميع البكتريا الضارة، بينما غسله يسهم في نشر هذه البكتريا على أسطح المطابخ.
وكان مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي (CDC)، شدد سابقا على ضرورة عدم غسل الدجاج النيئ، حيث يمكن أن ينشر الجراثيم من الدجاج إلى الأطعمة أو الأواني الأخرى في المطبخ. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت المنظمة الأمريكية أن الجراثيم الموجودة على الدجاج تقتل بالطبخ لا بالغسل، لذلك، فإن شطف الدجاج النيئ تحت الماء يمكن أن ينشر الجراثيم فقط ولا يزيلها.