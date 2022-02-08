نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بعد نداء استغاثة .. خادم الحرمين الشريفين يوجه بعلاج زوجة إعلامي لبناني في الرياض (فيديو)
08/02/2022   3:10 م

بعد نداء استغاثة .. خادم الحرمين الشريفين يوجه بعلاج زوجة إعلامي لبناني في الرياض (فيديو)

+ = -
1236

كشف الإعلامي اللبناني، طارق أبو زينب، عن صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاج زوجته في الرياض.

وأوضح “أبو زينب” أن زوجته تعاني مرض السرطان لذا وجه نداء استغاثة من لبنان إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل نقلها إلى المملكة لعلاجها، لافتا إلى أن خادم الحرمين الشريفين أصدر بالفعل موافقته بإخلاء طبي لها وعلاجها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واصفا الرياض بأنها عاصمة القرار العربي والإسلامي، وأن السعودية مملكة الإنسانية. وفق “أخبار 24”.

بعد نداء استغاثة .. خادم الحرمين الشريفين يوجه بعلاج زوجة إعلامي لبناني في الرياض (فيديو)

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885197671.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.