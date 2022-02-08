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جديد المحليات > “السديس” يعين “فاطمة التويجري” مساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي
08/02/2022   3:09 م

“السديس” يعين “فاطمة التويجري” مساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، قراراً بتعيين الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي.

ولفت “السديس” إلى أن هذا القرار جاء نظيراً لجهودها في خدمة المسجد النبوي وزائريه، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من جهة أخرى، دشن “السديس”، يوم أمس (الإثنين)، مبادرة “تبصرة” والتي قدمتها الوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والثقافية بالمسجد النبوي. وفق “أخبار 24”.

وأكد على أهمية المبادرة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ودورهما في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وذلك من خلال البرامج الفكرية والثقافية المتنوعة ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.

“السديس” يعين “فاطمة التويجري” مساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي

جديد المحليات
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