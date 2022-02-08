شاهد.. استبدال السجاد الأحمر في ساحات المسجد النبوي بـ12 ألف سجادة خضراء جديدة

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استبدال السجاد الأحمر في ساحات المسجد النبوي بـ12 ألف سجادة من السجاد الأخضر الجديد من نوع “الأكريلك”.
وأوضحت الوكالة أن السجاد صُنِعَ محلياً على أيدي كفاءات وطنية وبمواصفات فنية دقيقة وشروط خاصة بصنع أفضل أنواع السجاد في العالم.
وأضافت أن السجاد الجديد يتميز بسماكته وقوته وتحمله للاستخدام الشديد، بجانب كثرة صوفه الناعم وارتفاعه ووفرته، وثبات لونه وعدم تأثره بالغسيل المتكرر.
ونوهت بأنه تم إضافة شريحة إلكترونية على كل سجادة، تُقرَأ بوسائل “RFID” التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها.
وأكدت أنه تم حصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي “باركود” يتيح تتبع السجاد بكل سهولة، ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقُّل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته. وفق “أخبار 24”.
من جهته، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة دعمها وإمدادها المسجد النبوي بهذا السجاد الفاخر استعداداً لشهر رمضان المبارك.
وأكد أن منظومة السجاد الفاخر تجسد العناية الفائقة بالحرمين الشريفين وتهيئة أفضل السبل لراحة قاصديهما وزوارهما، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
استبدال السجاد الأحمر في ساحات المسجد النبوي بـ ( ١٢ ) ألف سجادة، من السجاد الأخضر الجديد.#المسجد_النبوي pic.twitter.com/muNay97ANC
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) February 7, 2022