وزير الثقافة ورئيس هيئة الترفيه يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير القطاعين

وقع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ، بهدف التعاون لتطوير القطاعين الثقافي والترفيهي بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه.
وتضمنت مذكرة التفاهم، التعاون في تنفيذ استراتيجيات الهيئات الثقافية الإحدى عشرة، والتنسيق بين القطاعين بشأن إصدار التراخيص والتصاريح، وإجازة المحتوى.
كما شملت التعاون بين الطرفين لتنمية القدرات وتصنيف المهن الثقافية والترفيهية، إلى جانب تحفيز الاستثمار في القطاعات الثقافية الترفيهية، والتنفيذ المشترك للفعاليات الترفيهية ذات الطابع الثقافي.وفق “أخبار 24”.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف إثراء المحتوى الثقافي، وتطوير الفعاليات والأحداث الثقافية والترفيهية التي تنظمها المملكة، وتعزيز الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تنويع مصادر الناتج المحلي ويرسّخ مكانة المملكة عالمياً.