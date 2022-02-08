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جديد المحليات > “البيئة والمياه والزراعة”: تلقينا أكثر من 500 بلاغ عن آبار مهجورة منذ واقعة الطفل ريان
08/02/2022   10:49 م

“البيئة والمياه والزراعة”: تلقينا أكثر من 500 بلاغ عن آبار مهجورة منذ واقعة الطفل ريان

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تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهودها لردم الآبار المهجورة والمكشوفة في مختلف المناطق، وذلك على خلفية واقعة الطفل المغربي ريان، الذي توفي خلال الأيام الماضية بعد سقوطه في إحدى الآبار المكشوفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، صالح الدخيل، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن الوزارة تلقت ما يزيد على 500 بلاغ منذ واقعة الطفل ريان وحتى الآن، كما تم استقبال 1080 مكالمة ما بين بلاغات واستفسارات واقتراحات، بما يشير لوعي المجتمع بخطورة الآبار المهجورة.

وأضاف أن الوزارة تتيح خدمة “بلَغ” أو الرقم المجاني الموحد 939 للإبلاغ عن هذه الآبار، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا مشكلة من عدة جهات حكومية، تتولى ملف التعامل مع هذه الآبار وحصرها.وفق “أخبار 24”.

وحث الدخيل المجتمع على الإبلاغ عن الآبار المهجورة والمكشوفة، وذلك حتى يتسنى التعامل معها، سواء بالردم أو التسييج.

“البيئة والمياه والزراعة”: تلقينا أكثر من 500 بلاغ عن آبار مهجورة منذ واقعة الطفل ريان

جديد المحليات
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