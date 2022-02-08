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جديد المحليات > الآلية الإلكترونية الجديدة لعقود الزواج تمنع إجراء عقود المقيمين والمقيمات المنتهية إقاماتهم
08/02/2022   10:49 م

الآلية الإلكترونية الجديدة لعقود الزواج تمنع إجراء عقود المقيمين والمقيمات المنتهية إقاماتهم

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شددت وزارة العدل على مأذوني الأنكحة بعدم إجراء عقود الزواج للمقيمين والمقيمات في المملكة المنتهية إقاماتهم.

وأوضح مصدر لـ”أخبار 24″ أن الآلية الإلكترونية الجديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج لحظياً عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” تتطلب أن تكون هويات جميع أطراف الزواج سارية، وهم الزوج، والزوجة، ووليها، والشاهدان.

وأضاف أن النظام الجديد يتمثل بدخول الزوج على الرابط الإلكتروني، وتعبئة البيانات المطلوبة، مع ملاحظة أن يكون الجميع مسجلين في أبشر، وتقديم الطلب من خلال المنصة، وذلك بهدف سرعة المصادقة على عقود الزواج لحظيا، وسرعة تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية، واختصار وقت إجراء العقد من المأذون.

الآلية الإلكترونية الجديدة لعقود الزواج تمنع إجراء عقود المقيمين والمقيمات المنتهية إقاماتهم

جديد المحليات
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