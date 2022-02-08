كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، عن تنوّع ثروات المملكة المعدنية، التي تُقدر بنحو 5 تريليونات ريال، والتي تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم، والألومنيوم.
وأوضح أن الفوسفات الذي اكتُشف في المملكة بين عامي 1965م و1975م، يشكل ربع موارد المملكة المعدنية، مبينا أن المملكة تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.
وأضاف أن مبيعات الأسمدة الفوسفاتية بلغت 10 مليارات ريال، لحوالي 6 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، تضيف للناتج المحلي 14 مليار ريال، وتوفر 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن 85% من الفوسفات تُستخدم في صناعة الأسمدة الفوسفاتية التي تلقى اهتمامًا عالميًا كبيرًا، خصوصًا في الدول التي تعتمد على الزراعة وإنتاج الأغذية، حيث تُعد الأسمدة الفوسفاتية ثاني أهم أنواع السماد بعد سماد اليوريا.
وذكر أن نجاح المملكة في الفوسفات يؤكد قدرتها على مواجهة التحديات والتغلب عليها، حيث إن الدراسات الأولية من الشركات الأجنبية أوصت في المراحل الأولى بصرف النظر عن استخراج الفوسفات لصعوبة المناطق البيئية، وعدم توفر البنية التحتية المناسبة، ولكن بفضل الله ثم الجهود المتكاتفة ودعم القيادة وتوجيهاتها، تم العمل على عدد من المشاريع التأهيلية لبدء استخراج الفوسفات وتصنيعه.