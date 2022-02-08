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جديد المناطق > شاهد.. “أمانة جدة” تحرر الحركة المرورية بنفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”
08/02/2022   10:49 م

شاهد.. “أمانة جدة” تحرر الحركة المرورية بنفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”

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أعلنت أمانة جدة، اليوم (الثلاثاء)، تحرير الحركة المرورية داخل نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز “التحلية” مع طريق المدينة في الاتجاهين في جدة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك ضمن مشروعاتها الذي بلغت أكثر من 240.3 مليون، ويهدف إلى تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، وتُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأظهر مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، لحظة عبور المركبات في الاتجاهين داخل النفق وسط انسيابية في الحركة المرورية.

أمانة جدة" تحرر الحركة المرورية بنفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. “أمانة جدة” تحرر الحركة المرورية بنفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”

جديد المناطق
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