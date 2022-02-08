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جديد المحليات > بمسارات ابتعاث خارجي.. “الترفيه” تطلق أول مسار زمالة بالتعاون مع جامعات وشركات رائدة
08/02/2022   10:48 م

بمسارات ابتعاث خارجي.. “الترفيه” تطلق أول مسار زمالة بالتعاون مع جامعات وشركات رائدة

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أطلقت الهيئة العامة للترفيه، أول برنامج زمالة في قطاع الترفيه، بعدد من المسارات والابتعاث الخارجي لجامعات وشركات رائدة.

ويشمل البرنامج 3 مسارات، أحدها يتعلق بالفعاليات الترفيهية ويركز على تنظيم الفعاليات وتنسيقها وتصميم الفعاليات لمختلف الفئات المستهدفة وتشغيل الفعاليات وإدارتها، ويتخصص المسار الثاني في الوجهات الترفيهية ويركز على إدارة المواقع الترفيهية وتشغيلها، وإدارة الزوار، وتفعيل التجارب الترفيهية، فيما يركز المسار الثالث على الترفيه الإلكتروني، بما يهدف لتصميم فعاليات الألعاب الإلكترونية، وتنسيق المسابقات والبطولات وتشغيلها، وتنسيق معارض الألعاب وتشغيلها.وفق “أخبار 24”.

ويمتد البرنامج بين 6 و9 أشهر، ويشمل مصاريف الإقامة والسفر والمواصلات طوال فترة التدريب الدولي.

بمسارات ابتعاث خارجي.. “الترفيه” تطلق أول مسار زمالة بالتعاون مع جامعات وشركات رائدة

جديد المحليات
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