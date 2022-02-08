98% دخلوا “مدرستي”.. تقرير دولي يوضح أرقامًا مميزة للتعليم عن بعد في المملكة

استعرض تقرير للبنك الدولي أرقامًا مختلفة عن التعليم عن بعد في المملكة خلال جائحة كورونا.
وأوضح التقرير، الصادر بعنوان “التعليم الرقمي والتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية”، أن 98% من طلاب المملكة تمكنوا من الدخول إلى منصة “مدرستي”.
وأشار، استنادًا إلى دراسة شملت عينة مكون من 18 ألفاً من عناصر العملية التعليمية، إلى أن أكثر من ثلثي المعلمين يرون أن التحصيل الأكاديمي للطلاب قد ارتفع، كما تعززت المهارات الخاصة بهم أثناء التعليم الرقمي. وفق “أخبار 24”.
وذكر التقرير أن المعلمين يعتقدون أنه تم تعزيز العديد من مهارات المعرفة الرقمية، مثل التعلم المستقل وإدارة الوقت والابتكار وحل المشكلات للطلاب، كما أعربوا عن ارتياح كبير نحو التدريب والدعم الذي تلقوه أثناء الانتقال نحو التعلم الرقمي.