وزير “الموارد البشرية” يوضح أهداف المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الذي وافق “الوزراء” على تنظيمه

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
وقال المهندس الراجحي إن المجلس يهدف إلى حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أن المجلس يهدف أيضا إلى التوعية حول أهمية السلامة والصحة المهنية، وتحسين التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
وأوضح الراجحي أن القرار يأتي امتدادًا للدعم الحكومي الواسع الذي تحظى به الوزارة، كما يسهم بشكل مباشر في تحقيق إحدى أهم الركائز الأساسية في رؤية الوزارة من خلال الوصول إلى بيئة عمل مميزة وسوق عمل جاذب، يرتكز على تطبيق أفضل المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى عضوية ممثلين لأصحاب العمل والعمال.