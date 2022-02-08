سكان المملكة ينفقون 10.5 مليار ريال عبر نقاط البيع في أسبوع.. وقطاع الأطعمة والمشروبات يتصدر

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (30 يناير إلى 5 فبراير)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 10.5 مليار ريال عبر 129 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 1.0% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.62 مليار ريال، تلاه قطاعات أخرى بنحو 1.48 مليار ريال، ثم الإنفاق على المطاعم والمقاهي بنحو 1.55 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 1.11 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و785.9 مليون ريال على الصحة، و712.4 مليون ريال على الملابس والأحذية، و676.8 مليون ريال على محطات الوقود، و544.6 مليون ريال على قطاع النقل.وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 394.8 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و328.9 مليون ريال على الأثاث، و221.8 مليون ريال على الفنادق، و266.4 مليون ريال للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و104.2 مليون ريال على الاتصالات، و76. مليون ريال على المنافع العامة، و122.7 مليون ريال على التعليم.