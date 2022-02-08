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جديد المحليات > “الوزراء” يوجه بتقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية ويقر تنظيم مجلس السلامة والصحة المهنية
08/02/2022   10:48 م

“الوزراء” يوجه بتقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية ويقر تنظيم مجلس السلامة والصحة المهنية

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وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

كما وافق المجلس على أن تقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعمًا ماليًا للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغاً قدره 3 ملايين ريال.

يذكر أن الجلسة عقدت ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للمركز الوطني للتنافسية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

“الوزراء” يوجه بتقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية ويقر تنظيم مجلس السلامة والصحة المهنية

جديد المحليات
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