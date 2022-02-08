نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية: هياكل سيارات “رينج روفر” مصنوعة من ألومنيوم المملكة

استعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر، جهود استغلال المملكة لثرواتها من معدن الألومنيوم، وإشراكه في صناعات كبرى.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن الألومنيوم يُعد نموذجًا لتعظيم الثروات، حيث تم استغلال موارده التي تُُقدر بـ40 أو 50 مليارا داخل الأرض، وإدخاله في استثمارات متنوعة، وصلت إلى دخوله في صناعة هياكل سيارات “رينج روفر” المعروفة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يتم استخراج الألومنيوم من البعيثة، ثم يُنقل إلى المصانع المخصصة في مدينة رأس الخير، موضحًا أن استثمارات تصنيع الألومنيوم تُقدر بـ40 مليار ريال.
المهندس “خالد المديفر”: هيكل سيارات “رينج روڤر” من إنتاج “ألومنيوم” السعودية#التعدين_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/VVlzQreqHD
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 8, 2022