“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اليوم (الأربعاء) على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والأجزاء الغربية من وسط المملكة.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا تخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والحدود الشمالية (عرعر)، والجوف (سكاكا)، وحائل، بالإضافة إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.