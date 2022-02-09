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رياضة > الكشف عن حكم مباراة “الاتحاد” و”النصر”
09/02/2022   10:39 ص

الكشف عن حكم مباراة “الاتحاد” و”النصر”

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كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عن الحكم الذي سيُدير مباراة الاتحاد والنصر بالدوري.

وأشار علاء سعيد، إلى أن طاقم تحكيم إسبانيًا بقيادة الحكم خيسوس خيل مانزانو هو مَن سيقود اللقاء.

ويلتقي نادي الاتحاد نظيره النصر، يوم (الجمعة) المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.

وفق “أخبار 24”.

الكشف عن حكم مباراة “الاتحاد” و”النصر”

رياضة
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