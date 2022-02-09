الكشف عن حكم مباراة “الاتحاد” و”النصر”

كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عن الحكم الذي سيُدير مباراة الاتحاد والنصر بالدوري.
وأشار علاء سعيد، إلى أن طاقم تحكيم إسبانيًا بقيادة الحكم خيسوس خيل مانزانو هو مَن سيقود اللقاء.
ويلتقي نادي الاتحاد نظيره النصر، يوم (الجمعة) المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.
💥 سيقود لقاء #الاتحاد_النصر طاقم تحكيم ” اسباني ” بقيادة الحكم ( خيسوس خيل مانزانو )
حكم هذا الموسم مباريات :
يوفنتوس × تشيلسي
أياكس × بوروسيا دورتموند
باريس سان جيرمان × كلوب بروج
– آخر مباراة أدارها برشلونة وأتلتيكو مدريد
– من حكام النخبة الأوروبية وحكم دولي منذ 2014 pic.twitter.com/l7doQUWqgf
— علاء سعيد (@alaa_saeed88) February 8, 2022
وفق “أخبار 24”.