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جديد المحليات > بينهم الملكان سعود وعبدالله.. صورة تاريخية تجمع 4 من ملوك البلاد
09/02/2022   10:39 ص

بينهم الملكان سعود وعبدالله.. صورة تاريخية تجمع 4 من ملوك البلاد

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جمعت صورة تاريخية 4 ملوك من السعودية، برفقة اثنين من الأمراء، التقطت في قصر الملك عبدالعزيز بجدة أثناء استضافة بعثة الشرف المصرية.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها للأربعينيات الميلادية الملك سعود واقفاً وعلى يمينه الملك خالد ثم الأمير منصور ثم الملك فهد فالملك عبدالله، وعلى أقصى اليمين يقف الأمير بندر.

وفق “أخبار 24”.

بينهم الملكان سعود وعبدالله.. صورة تاريخية تجمع 4 من ملوك البلاد

جديد المحليات
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