بينهم الملكان سعود وعبدالله.. صورة تاريخية تجمع 4 من ملوك البلاد

جمعت صورة تاريخية 4 ملوك من السعودية، برفقة اثنين من الأمراء، التقطت في قصر الملك عبدالعزيز بجدة أثناء استضافة بعثة الشرف المصرية.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها للأربعينيات الميلادية الملك سعود واقفاً وعلى يمينه الملك خالد ثم الأمير منصور ثم الملك فهد فالملك عبدالله، وعلى أقصى اليمين يقف الأمير بندر.
صورة تاريخية نادرة عن مشهد مميز يجمع 4 ملوك #المملكة في لقطة واحدة..
من اليمين.. الملك سعود، الملك خالد، الأمير منصور، #الملك_فهد، الملك عبدالله، الأمير بندر، رحمهم الله جميعاً..
التقطت الصورة بقصر الملك عبدالعزيز بجدة أثناء استضافة بعثة الشرف المصرية في الأربعينيات الميلادية. pic.twitter.com/3KLCzGYe5O
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) February 8, 2022
وفق “أخبار 24”.