هل يجوز تجسيد الأنبياء في قصص أفلام وتُعرض للأطفال؟.. الشيخ المطلق يجيب

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، أنه لا يجوز أن يتقمص شخص صورة نبي ويجسدها في قصص الأفلام والمسلسلات، وتعرض على الأطفال.
وأضاف خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن قصص الأنبياء الموجودة حاليًا نوعان؛ أحدهما صحيحة وثابتة والأخرى ملفقة وليست صحيحة، مبينًا أن القصص غير الصحيحة لا يجوز نشرها بينما الموثقة ينبغي نشرها وجعلها من الثقافة الميسرة للأبناء. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أكثر العلماء يرون أن تمثيل الأنبياء لا يجوز كأن يجسد ممثل ما شخصية النبي “يوسف” أو “موسى”، مبينًا أن المعاني الصحيحة في هذه الأعمال ينبغي تمكين الأولاد من رؤيتها؛ لأنها مأخوذة من كتب التاريخ الموثقة.
حكم تجسيد الأنبياء في قصص أفلام وتُعرض للأطفال مع الشيخ عبدالله المطلق#يستفتونك#الرسالة https://t.co/g9FvpLckmu pic.twitter.com/7KAnMPiwW9
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 8, 2022