استشاري: الرياضات الهوائية تخفف التوتر وممارستها خطأ في هذه الحالة

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن الرياضات الهوائية كالمشي العادي أو على السير أو السباحة أو ركوب الدراجات تخفف التوتر بنسبة 30 %.
وأضاف النمر أن الانفعال الشديد من أسباب حدوث الجلطات، ومن الخطأ ممارسة الرياضة في هذه الحالة أو في حالة الشعور بألم في الصدر، ولا بد هنا من استدعاء الإسعاف على الفور.
ونوه إلى أن وخز الإبهام وأطراف الأصابع بإبرة لخروج نقطة دَم لا يخفف الضغط أو الصداع الناشئ عنه كما يظن البعض، محذراً من تأخير علاج ارتفاع الضغط لضرره البالغ على صحة المريض. وفق “أخبار 24”.