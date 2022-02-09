“نقاء”: أبناء المدخنين يزورون أقسام الطوارئ أكثر من غيرهم.. وهذه نسب التدخين السلبي بالمملكة

حذّر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية “نقاء”، الدكتور محمد يماني، من خطورة التدخين السلبي على أبناء المدخنين، مبينًا أن التعرّض للتدخين السلبي عالميًا يصل إلى ما بين 30 % إلى 50 % في مختلف الدول.
وأوضح “يماني” خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه وفقًا للدراسات فإن التعرّض للتدخين السلبي في المملكة يصل إلى ما بين 30 % إلى 40 %، مطالبًا بالعمل على تخفيض هذه النسب وتقليل تعرّض غير المدخنين للتدخين القسري. وفق “أخبار 24”.
وأبان بأن هناك دراسات تشير إلى أن أبناء وأطفال المدخنين يزورون أقسام الطوارئ بنسب أعلى بكثير من أبناء غير المدخنين؛ نتيجة التهابات الجهاز التنفسي لديهم.
فيديو | نائب رئيس مجلس إدارة جمعية #نقاء د. محمد يماني: 20% إلى 40% يدخنون سلبيا في المملكة وأبناء المدخنين يزورون أقسام الطوارئ أكثر من غيرهم#الراصد pic.twitter.com/QoYO6w3giD
— الراصد (@alraasd) February 8, 2022