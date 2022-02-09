شاهد.. مهرجان “الكليجا” بالقصيم يدعم 250 أسرة بدخل يصل إلى 300 ألف ريال

يساهم مهرجان “الكليجا” الذي يقام سنويًا برعاية أمير منطقة القصيم، في دعم 250 أسرة مجانًا عبر تسويق منتجاتهم.
ويقام المهرجان، وفقًا لـ”الإخبارية”، في نسخته الـ 13 هذا العام؛ حيث ساهم في تحويل أكثر من 250 أسرة تعتمد في دخلها على تلقي المساعدات إلى أسر قادرة على الاستغناء بنفسها، ويصل دخلها السنوي إلى 300 ألف ريال خلال فترة المهرجان. وفق “أخبار 24”.
وقالت إحدى المشاركات في المهرجان إنها تشارك في المهرجان منذ 13 عامًا، مبينة أن المهرجان فتح بابًا للرزق لها وأسرتها التي تساعدها في العمل طوال فترة المهرجان.
فيديو | من تلقي المساعدات إلى دخل سنوي يصل إلى 300 ألف ريال.. برعاية أمير القصيم مهرجان “الكليجا” نافذة تسويقية تدعم 250 أسرة سنويا مجانا
مراسلنا “يوسف الحُميد ” يقرأ المشهد#الإخبارية pic.twitter.com/qw6o3r1OpF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2022