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جديد المناطق > شاهد.. مهرجان “الكليجا” بالقصيم يدعم 250 أسرة بدخل يصل إلى 300 ألف ريال
09/02/2022   10:38 ص

شاهد.. مهرجان “الكليجا” بالقصيم يدعم 250 أسرة بدخل يصل إلى 300 ألف ريال

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يساهم مهرجان “الكليجا” الذي يقام سنويًا برعاية أمير منطقة القصيم، في دعم 250 أسرة مجانًا عبر تسويق منتجاتهم.

ويقام المهرجان، وفقًا لـ”الإخبارية”، في نسخته الـ 13 هذا العام؛ حيث ساهم في تحويل أكثر من 250 أسرة تعتمد في دخلها على تلقي المساعدات إلى أسر قادرة على الاستغناء بنفسها، ويصل دخلها السنوي إلى 300 ألف ريال خلال فترة المهرجان. وفق “أخبار 24”.

وقالت إحدى المشاركات في المهرجان إنها تشارك في المهرجان منذ 13 عامًا، مبينة أن المهرجان فتح بابًا للرزق لها وأسرتها التي تساعدها في العمل طوال فترة المهرجان.

شاهد.. مهرجان “الكليجا” بالقصيم يدعم 250 أسرة بدخل يصل إلى 300 ألف ريال

جديد المناطق
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