بالفيديو.. خالد الميمان يكشف تفاصيل الواقعة التي أدت لإفساد العلاقات بين الهلال والنصر

كشف أمين عام صندوق نادي النصر السابق خالد الميمان، عن تفاصيل الواقعة التي أدت إلى إفساد العلاقات بين ناديي الهلال والنصر، وسبب المواقف العدائية بين الأمير عبدالرحمن بن سعود والصحافة.
وأوضح “الميمان” خلال لقائه في برنامج “وينك” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الأمير عبدالرحمن كان يهتم باستقرار اللاعبين ونومهم قبل أي مباراة، مبينًا أنه قبل إحدى مباريات الفريق مرت 4 سيارات بشارع الخزان وأثاروا إزعاج اللاعبين، ليتوجه الأمير عبدالرحمن وراءهم بسيارته لتأديبهم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأمير عبدالرحمن أخذ موقفًا عدائيًا من الهلاليين والصحافة؛ حيث كان هناك موقف عدائي من الصحفيين الذين كان معظمهم هلاليين ضد النصر، وظهور شعارات لتقسيم جماهير الناديين.
أمين عام صندوق نادي النصر سابقاً #خالد_الميمان يكشف تفاصيل الواقعة التي كانت بداية لإفساد العلاقات بين الهلال والنصر @mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/Fgwb1hmZiW
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 8, 2022
موقف عدائي..
أمين عام صندوق نادي النصر سابقاً #خالد_الميمان يتحدث عن طبيعة العلاقات بين الأمير “عبدالرحمن بن سعود” والهلاليين والصحافة، وشعارات “النادي الشعبي والنادي الأميري” @mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/FdLFvuNxYc
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 8, 2022