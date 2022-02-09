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رياضة > بالفيديو.. خالد الميمان يكشف تفاصيل الواقعة التي أدت لإفساد العلاقات بين الهلال والنصر
09/02/2022   10:44 ص

بالفيديو.. خالد الميمان يكشف تفاصيل الواقعة التي أدت لإفساد العلاقات بين الهلال والنصر

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كشف أمين عام صندوق نادي النصر السابق خالد الميمان، عن تفاصيل الواقعة التي أدت إلى إفساد العلاقات بين ناديي الهلال والنصر، وسبب المواقف العدائية بين الأمير عبدالرحمن بن سعود والصحافة.

وأوضح “الميمان” خلال لقائه في برنامج “وينك” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الأمير عبدالرحمن كان يهتم باستقرار اللاعبين ونومهم قبل أي مباراة، مبينًا أنه قبل إحدى مباريات الفريق مرت 4 سيارات بشارع الخزان وأثاروا إزعاج اللاعبين، ليتوجه الأمير عبدالرحمن وراءهم بسيارته لتأديبهم. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الأمير عبدالرحمن أخذ موقفًا عدائيًا من الهلاليين والصحافة؛ حيث كان هناك موقف عدائي من الصحفيين الذين كان معظمهم هلاليين ضد النصر، وظهور شعارات لتقسيم جماهير الناديين.

بالفيديو.. خالد الميمان يكشف تفاصيل الواقعة التي أدت لإفساد العلاقات بين الهلال والنصر

رياضة
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