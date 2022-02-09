13 نصيحة مهمة عليك التقيد بها للحفاظ على صحة قوامك

استعرضت مدينة الملك فهد الطبية وتجمع الرياض الصحي الثاني، نصائح وإرشادات مهمة للحفاظ على صحة القوام.
وأوضحت المدينة أنه يجب مراعاة عدة أمور عند رفع الأجسام منها: تجنب رفع أوزان ثقيلة تزيد على 13 كيلوجراماً، والتأكد أن القدم ثابتة قبل الرفع، وإمساك الوزن الثقيل بالقرب من الجسم ثم ثني الذراعين عليه، ثم التحرّك بخطوات قصيرة والمشي ببطء.
وأشارت إلى أنه لصحة الجلوس يمكن تغيير الوضعية كل نصف ساعة تقريبًا، وكذلك المشي لمسافات قصيرة حول المكتب، وتجنّب وضع ساق على أخرى، إلى جانب التأكد من ارتفاع الطاولة المناسب. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بتعديل القوام خلال الأنشطة اليومية، وممارسة الأنشطة الرياضية، والحفاظ على الوزن الصحي، وارتداء أحذية مريحة.