معرض “صنع في السعودية” ينطلق من واجهة الرياض الأحد المقبل

ينطلق معرض “صنع في السعودية” يوم (الأحد) المقبل، في واجهة الرياض، إحدى مناطق موسم الرياض، وذلك تحت شعار “صناعاتنا نجاحاتنا”.
ويستضيف المعرض الذي يهدف لتوطين الصناعات ومضاعفة الصادرات السعودية إلى العالم، المسؤولين وصنّاع القرار، إضافةً إلى رواد الأعمال لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصناعات الوطنية، والابتكارات والتقنيات، فضلاً عن تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية الضامنة لإيجاد سبل جديدة للتقدم والارتقاء، وبناء الشراكات الاستراتيجية.
ويتضمن المعرض الذي ستستمر أعماله حتى 16 فبراير، العديد من ورش العمل المصاحبة وحلقات للنقاش وعروضا متنوعة، إلى جانب الأمسيات الفنية، والمتاحف، والمعارض الفنية، والحِرف، والمشاركات المتنوعة للمهتمين بالمجالات الصناعية، والشغوفين بخياراتها وتطوراتها المستقبلية. وفق “أخبار 24”.
ويحوي المعرض عددًا من العروض الحية والفريدة، بمشاركة أكثر من 150 شركةً، واستضافة 30 متحاورًا للحديث عن خلاصة تجاربهم، وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفّذوها، لتكون شواهد حاضرة على رحلة التغيير التي تقودها المملكة في مجال الصناعة وتنمية الصادرات السعودية.