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جديد المحليات > “مستشفى الملك فيصل” يعلن إطلاق برنامج تدريب وتوظيف للجنسين في مجال التمريض
09/02/2022   1:49 م

“مستشفى الملك فيصل” يعلن إطلاق برنامج تدريب وتوظيف للجنسين في مجال التمريض

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، إطلاق برنامج تدريب وتوظيف للتمريض بغرف العمليات، وذلك للجنسين.

وأوضح المستشفى، أن البرنامج مخصص للممرضين والممرضات السعوديين الراغبين بالانتقال إلى بيئة غرفة العمليات، ويوصى به للممرضين والممرضات ذوي الخبرة الجراحية.

وأبان أن الالتحاق بالبرنامج يتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، وأن يجتاز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وأن يعمل في قسم غرف العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعد إكمال البرنامج بنجاح لسنتين على الأقل.

وأشار إلى أن البرنامج يبدأ من 15 مايو المقبل، ويستمر لمدة 6 أشهر، مبيناً أنه يمكن إرسال الوثائق على البريد الإلكتروني، وللاطلاع على مزيد من المعلومات يمكن الدخول على الرابط.

مستشفى الملك فيصل

وفق “أخبار 24”.

“مستشفى الملك فيصل” يعلن إطلاق برنامج تدريب وتوظيف للجنسين في مجال التمريض

جديد المحليات
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