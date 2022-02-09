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رياضة > بالفيديو.. فرانك كوم يكشف ما يحتاجه الأهلي
09/02/2022   1:50 م

بالفيديو.. فرانك كوم يكشف ما يحتاجه الأهلي

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قال اللاعب الكاميروني بصفوف الأهلي، فرانك كوم، إن ناديه في حاجة للمزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فرانك كوم، وفقًا لـ “ملعب SBC”: “نعد الجماهير بداية مني بالعمل أكثر لتحقيق الانتصارات وما يحتاجه الأهلي هو العمل بجهد أكبر، فالمشكلة تكمن فينا نحن كلاعبين ويُمكننا تقديم المزيد للفوز وهذه هي كرة القدم”.

وأتم اللاعب الكاميروني تصريحاته بقوله: “غضب الجماهير أمر طبيعي لأنهم يساندون الفرق في كل مرة ونطلب منهم مواصلة دعمهم للفريق وإن شاء الله جمعيًا يمُكننا تحقيق الانتصار، وجميع الفرق بالدوري مستوياتها متقاربة ولا يوجد فريق كبير وآخر صغير وما يصنع الفارق هو ما تقدمه في المستطيل الأخضر”.وفق “أخبار 24”.

وكان الأهلي قد تعاقد مع اللاعب الكاميروني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الريان القطري لمدة عام ونصف العام.

بالفيديو.. فرانك كوم يكشف ما يحتاجه الأهلي

رياضة
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