دخلها السنوي 14 مليوناً.. “التجارة” تستعرض تجربة منشأة صححت أوضاعها عبر الشراكة بين المواطن والوافد بدلاً من التستر

استعرضت وزارة التجارة تجربة منشأة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفة نظام مكافحة التستر، وقامت بتصحيح تجارتها بطريقة نظامية بدلاً من عملها سابقاً بالتستر.
وأوضحت الوزارة اليوم (الأربعاء) أن المنشأة صححت أوضاعها من خلال خيار الشراكة بين المواطن “المتستر” والوافد “المتستر عليه”.
وكشفت أن الشركة تعمل في مجال مواد البناء بمدينة الرياض منذ 10 سنوات، ودخلها السنوي أكثر من 14 مليون ريال.
هذه المنشأة صححت تجارتها..
شركة تعمل في مجال مواد البناء، إيراداتها السنوية تتجاوز 14 مليون ريال..
استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت الآن كافة أعمالها نظامية
بادر و #صحح_تجارتك قبل 16 فبراير 2022م.
عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/rd1arihW4V
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 9, 2022
وفق “أخبار 24”.