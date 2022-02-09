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جديد المحليات > دخلها السنوي 14 مليوناً.. “التجارة” تستعرض تجربة منشأة صححت أوضاعها عبر الشراكة بين المواطن والوافد بدلاً من التستر
09/02/2022   5:25 م

دخلها السنوي 14 مليوناً.. “التجارة” تستعرض تجربة منشأة صححت أوضاعها عبر الشراكة بين المواطن والوافد بدلاً من التستر

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استعرضت وزارة التجارة تجربة منشأة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفة نظام مكافحة التستر، وقامت بتصحيح تجارتها بطريقة نظامية بدلاً من عملها سابقاً بالتستر.

وأوضحت الوزارة اليوم (الأربعاء) أن المنشأة صححت أوضاعها من خلال خيار الشراكة بين المواطن “المتستر” والوافد “المتستر عليه”.

وكشفت أن الشركة تعمل في مجال مواد البناء بمدينة الرياض منذ 10 سنوات، ودخلها السنوي أكثر من 14 مليون ريال.

وفق “أخبار 24”.

دخلها السنوي 14 مليوناً.. “التجارة” تستعرض تجربة منشأة صححت أوضاعها عبر الشراكة بين المواطن والوافد بدلاً من التستر

جديد المحليات
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