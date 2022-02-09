أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه اعتباراً من أول يوليو المقبل سيكون تسوير الأراضي الفضاء إلزاميًا في بعض مناطق المملكة، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضاري.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء سيشمل عددًا من الأراضي في مدينة الرياض، منها تلك التي على طريق الملك فهد من تقاطع طريق الملك سلمان، وحتى تقاطع الدائري الجنوبي.
وأضافت أن القرار يشمل أيضا في مرحلته الأولى عددًا من الأراضي في حاضرة الدمام والخبر، ومنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة.
وفق “أخبار 24”.