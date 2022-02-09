الطيران المدني: اكتمال التحوّل المؤسسي لـ25 مطاراً.. وإطلاق شركتي مطارات جدة وتجمع مطارات الثاني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة، اليوم (الأربعاء)، اكتمال التحوّل المؤسسي لـ25 مطاراً، فضلا عن إطلاق شركتي مطارات جدة وتجمع مطارات الثاني.
وأوضح رئيس الهيئة، عبدالعزيز الدعيلج، أنه تم منح مسؤولية الإشراف لجميع مرافق وخدمات المطارات بالمملكة لمطارات القابضة من الهيئة العامة للطيران المدني، التي ستقوم بالمتابعة الدقيقة لمستوى أدائها، والخدمات التي تقدمها وتوفرها للمسافرين وشركات الطيران. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الهيئة ستواصل مسيرة الدعم لشركة مطارات القابضة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والخبرات المتميزة لدعم الكوادر الوطنية.