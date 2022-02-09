المملكة تتسلم رئاسة اتحاد الغرف الخليجية والعجلان رئيسًا

انتقلت رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رسميًا من غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية.
ويرأس رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، يوم غد الخميس، اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية في دورته الـ 22.
وشدد العجلان على أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي، ممثلة في اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه المرحلة بما فيها من تحديات اقتصادية تتطلب إطلاق المبادرات ومضاعفة واستمرار الجهود للتغلب عليها، بما في ذلك التحديات المرتبطة بجائحة كورونا.
وأكد على أن قطاع الأعمال الخليجي بما يملكه من قدرات وإمكانيات قادر على المنافسة عالمياً والإسهام في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد لغرف التجارة والصّناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، ويعد الاتحاد من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في عام 1979م على تمثيل المصالح الاقتصادية الخليجية.