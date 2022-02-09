نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية: لا صحة للمتداول حول وجود اتجاه لدمج تطبيقي “أبشر” و”توكلنا”
09/02/2022   5:25 م

مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية: لا صحة للمتداول حول وجود اتجاه لدمج تطبيقي “أبشر” و”توكلنا”

+ = -
677

نفى مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله، صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود اتجاه لدمج منصة “أبشر” وتطبيق “توكلنا” في تطبيق واحد.

وأوضح الأمير بندر بن عبدالله، خلال مشاركته في مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي الذي انطلق اليوم (الأربعاء)، أن أحد الزملاء صرح بشكل عفوي، خلال مشاركته في معرض “ليب التقني” الذي أقيم في الرياض الأسبوع الماضي، بأنه سيتم الدمج بين “أبشر” و”توكلنا” إلا أن ذلك كان مجرد وجهة نظر فقط.

وفي السياق ذاته، أكد مدير مركز المعلومات الوطني، عصام الوقيت، أن منصة “أبشر” وتطبيق “توكلنا” يكملان بعضهما البعض، نافيا وجود أي توجه لدمجهما مع بعضهم البعض. وفق “أخبار 24”.

مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية: لا صحة للمتداول حول وجود اتجاه لدمج تطبيقي “أبشر” و”توكلنا”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885197833.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.