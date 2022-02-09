هيئة كفاءة الإنفاق تكرِّم وزارة العدل لتحقيقها وفورات مالية في خدماتها

كرمت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو” وزارة العدل، تقديراً لجهود الوزارة في تحقيق مواءمة فرص مبادرة كفاءة الخدمات المقدمة من وزارة العدل، بحضور ممثلي وزارة العدل وممثلي هيئة كفاءة الإنفاق.
وثمنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مبادرة “مواءمة فرص مبادرة كفاءة الخدمات في وزارة العدل” التي عملت عليها الوزارة خلال العام 2021؛ لتحقيق وفورات مالية في خدمات وزارة العدل ولرفع الكفاءة الإنفاقية وفق مساراتها الزمنية المعتمدة، ومعالجة كل فرصة مجموعة من التحديات، التي تسهم في تحسين إجراءات خدمات وزارة العدل وتحقيق كفاءة الإنفاق.
وضمت الفرص التي أسهمت في تحسين الإجراءات في عدة مبادرات عدلية مثل تكامل أنظمة مركز تدقيق الدعاوى مع الجهات الأخرى لزيادة كفاءة عملية التدقيق، وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحاكم، لدعم العمل البحثي من خلال اقتراح القضايا المشابهة التي تم الحكم فيها. وفق “أخبار 24”.
بالإضافة إلى عددٍ من المبادرات العدلية التي أسهمت في تحسين الإجراءات وكفاءة الإنفاق مثل نظام التكاليف القضائية.
وجرى خلال التكريم استعراض أبرز ما تم إنجازه في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامته خلال العام الماضي، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج كفاءة الإنفاق.