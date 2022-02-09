استشاري: كورونا ستتحول إلى فيروس موسمي يؤخذ لقاحه سنوياً

كشف استشاري الباطنة والأمراض المعدية، الدكتور علي الشهري، اليوم (الأربعاء)، أن جائحة كورونا ستتحوّل إلى فيروس موسمي يقتضي أخذ لقاحه بشكل سنوي، مشيراً إلى تفاصيل ملامح ذلك التحول وفقاً للمعطيات والنتائج الطبية للحالات داخل المستشفيات.
وأوضح الشهري، في مداخلةٍ مع برنامج “عين الخامسة” على قناة الإخبارية، أنه تمت ملاحظة ضعف الحالات المصابة بالفيروس داخل المستشفيات، خصوصاً الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المصابين الذين يصلون إلى وحدات الطوارئ بالمستشفيات يخرجون منها ويعودون لمنازلهم بعد تلقّي علاجات بسيطة، فيما يعود من دخل منهم المستشفى إلى منزله متعافياّ بعد يومين من تسجيل الدخول، الأمر الذي يعطي دلالة مباشرة على ضعف الموجة الحالية من الجائحة مقارنةً بالموجات السابقة.
فيديو | استشاري أمراض معدية “علي الشهري”:
#كورونا ستتحول إلى فيروس موسمي يؤخذ لقاحه سنويا #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/dJzvLblNCX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2022