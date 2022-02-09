بالفيديو.. مقارنة لمتوسط سعر المتر للأراضي السكنية في عدد من أحياء مدينة ‎الرياض ‎

تغيّر متوسط سعر المتر للأراضي السكنية في عدد من أحياء مدينة الرياض ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك خلال الفترة ما بين الربعين الثالث والرابع لعام 2021م.
وعقد تقرير رصده برنامج “البورصة العقارية” المذاع على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، مقارنة لمتوسط سعر المتر للأراضي السكنية في 4 أحياء بالعاصمة، مع الإشارة إلى نسبة التغيّر في سعر المتر.
ورصد التقرير انخفاضاً في متوسط سعر المتر في حي جرير في الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 1601 ريال للمتر، وذلك بعد وصول السعر إلى 2004 ريالات للمتر في الربع الثالث من العام نفسه، بنسبة تغيّر في السعر بلغت – 20.10%.
كما رصد ارتفاعاً في متوسط سعر المتر في حي شبرا في الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 1622 ريالا للمتر، وذلك بعد وصول السعر إلى 1595 ريالا للمتر في الربع الثالث من العام نفسه، بنسبة تغيّر في السعر بلغت 1.70%.
فيما انخفض متوسط سعر المتر في حي عرقة في الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 2938 ريالا للمتر، وذلك بعد وصول السعر إلى 3534 ريالا للمتر في الربع الثالث من العام نفسه، بنسبة تغيّر في السعر بلغت -16.90%. وفق “أخبار 24”.
وسجّل التقرير ارتفاعاً في متوسط سعر المتر في حي الغدير في الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 3655 ريالا للمتر، وذلك بعد وصول السعر إلى 3580 ريالا للمتر في الربع الثالث من العام نفسه، بنسبة تغيّر في السعر بلغت 2.10%.
فيديو | مقارنة لمتوسط سعر المتر للأراضي السكنية في عدد من أحياء مدينة #الرياض#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/HJLgsqxm7D
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 9, 2022