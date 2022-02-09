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جديد المحليات > وكيل الصحة يفند دعاوى المناهضين للقاحات بالأدلة والبراهين
09/02/2022   11:10 م

وكيل الصحة يفند دعاوى المناهضين للقاحات بالأدلة والبراهين

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فند وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، دعاوى المناهضين للقاحات كورونا من خلال الأدلة والبراهين.

وأوضح أن دعوى رفض الاعتماد الطارئ للقاح كورونا سقطت بالحصول على أول لقاح ومن ثم اعتماده كلياً في أغسطس 2021، مضيفاً أن دعوى التعديل الجيني سقطت بعد مرور سنتين ولم يُرصد أي “زومبي” حول العالم.

وأشار إلى أن دعوى الإبادة للجنس البشري سقطت بملايين الأرواح التي أنقذها الله بفضل اللقاحات، بينما دعوى العقم أسقطتها عشرات الدراسات التي نفت ذلك وكذلك معدلات الخصوبة. وفق “أخبار 24”.

وبين أن دعوى قـتل الرياضيين والمراهقين بالتهاب عضلة القلب ثبت عدم صحتها من خلال منح ملايين الجرعات وعدم ثبوت وفاة واحدة بسبب التهاب عضلة القلب الناجم عن اللقاح.

وكيل الصحة يفند دعاوى المناهضين للقاحات بالأدلة والبراهين

جديد المحليات
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