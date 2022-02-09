بالصور.. نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير تركي بن عبد العزيز بن ثنيان

أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن، عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على الأمير تركي بن عبد العزيز بن ثنيان، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله.
وأدى الصلاة على الفقيد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
كما أدى الصلاة الأمير تركي الفيصل، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، والأمراء أبناء الفقيد (عبد العزيز، وفيصل، وسلطان)، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.
وفق “أخبار 24”.