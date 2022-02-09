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جديد المحليات > السفارة الأمريكية بالرياض تنشر صورة للملك فهد أثناء زيارته البيت الأبيض قبل 37 عاماً
09/02/2022   11:10 م

السفارة الأمريكية بالرياض تنشر صورة للملك فهد أثناء زيارته البيت الأبيض قبل 37 عاماً

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نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، اليوم (الأربعاء)، صورة جمعت الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أثناء بالرئيس الأمريكي رونالد ريغان، وذلك أثناء زيارته البيت الأبيض عام 1985م.

وأظهرت الصورة التي نشرتها السفارة على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، جانباً من حفل استقبال الملك فهد في البيت الأبيض، حيث قام ريغان بتحية الملك الراحل خلال استقباله بالبيت الأبيض.

وأشارت إلى أن المحادثة بين الزعيمين حينها تخللها مناقشة الشؤون الدولية، إلى جانب تحدث الملك فهد مع الرئيس ريغان عن رياضة كرة القدم في المملكة.

وفق “أخبار 24”.

السفارة الأمريكية بالرياض تنشر صورة للملك فهد أثناء زيارته البيت الأبيض قبل 37 عاماً

جديد المحليات
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