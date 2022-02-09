"الهيئة الملكية لمكة": إزالة 281 عقارًا في النكاسة من إجمالي 673 عقارًا ستتم إزالتها ضمن أعمال المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، اليوم (الأربعاء)، أنه تم إزالة 281 عقارًا في النكاسة ضمن أعمال المرحلة الثانية.
وأوضحت أن هذا العدد من العقارات التي تمت إزالتها هو من إجمالي 673 عقارًا ستتم إزالتها في الفترة الأولى ضمن خطة أعمال المرحلة الثانية التي تستمر 10 أسابيع.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعلنت، في وقت سابق، استئناف أعمال الإزالة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة، مؤكدة أن أعمال الإزالة تأتي في إطار الحل المرتكز على البعدين الإنساني والمكاني، والمتضمن توفير السكن والدعم للمواطنين.
وفق “أخبار 24”.