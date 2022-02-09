بهدف تعزيزه في العمل الحكومي.. وزير “الموارد البشرية” يدشن مؤتمر الابتكار

افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم (الأربعاء)، مؤتمر “الابتكار ومستقبل العمل الحكومي”، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة، بهدف استشراف المستقبل وتحفيز ثقافة الابتكار في ممارسة العمل الحكومي.
وشدد الراجحي خلال كلمته على أن الابتكار أصبح ضرورة وليس خيارًا للمنظمات لمواكبة المتغيرات ومواصلة النمو والتطور، لتظل قادرة على المنافسة ومواكبة سرعة التغيرات والتحولات وانفتاح الأسواق والتطور المستمر للتكنولوجيا.
وأضاف أن الجهات الحكومية تتجه بشكل مستمر نحو تبني المفاهيم والممارسات الحديثة في الابتكار لتحسين بيئة العمل الحكومي وتطوير الخدمات التي تعمل على تقديمها للمستفيدين.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 ارتكزت بشكل رئيس على الابتكار كأداة للوصول لمستهدفات برامجها ومبادراتها ومشاريعها النوعية. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن حكومة المملكة تولي الابتكار اهتمامًا كبيرًا في سبيل تعزيز مكانة المملكة وقدرتها التنافسية في المشهد العالمي المستقبلي، وذلك من خلال بناء نظام إيكولوجي للابتكار يتميز بالديناميكية والكفاءة.