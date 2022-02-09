مدرب تشيلسي: الهلال يملك هجومًا قويًا.. والمباراة لم تكن سهلة علينا

أشاد المدرب المساعد بفريق تشيلسي، زولت لوف، بقدرات فريق الهلال خلال المباراة التي جمعتهما بكأس العالم للأندية.
وأضاف المدرب المساعد بفريق تشيلسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:”الهلال فريق يملك هجومًا جيدًا ولم تكن المباراة سهلة علينا
لعبنا أمام الهلال بكل قوتنا”.
وأتم لوف تصريحاته بقوله:”كان هناك نقص في التناغم بين اللاعبين والبطولة مهمة للاعبين والنادي وأن نلعب في نصف النهائي مباشرة ذلك ليس قرارنا”. وفق “أخبار 24”.
وهُزم فريق الهلال بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإنجليزي تشيلسي، في وقت سابق من اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.