أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، رضاه عن أداء فريقه خلال مباراة تشيلسي.
وقال بن نافل، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”: “راضٍ عن أداء اللاعبين المشرف أمام تشيلسي، وإن شاء الله طموحنا وتركيزنا مستمر لتحقيق المركز الثالث”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، تصريحاته بقوله: “اللعب كل يومين مباراة أمر مُرهق والمدرب متخصص في الأمور الفنية، وتحدثت مع المنظمين للبطولة والاتحادين الدولي والآسيوي عن نظام البطولة غير العادل وأخبرونا بتغييره”.
وهُزم فريق الهلال بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإنجليزي تشيلسي، في وقت سابق من اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.