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رياضة > الوليد بن طلال يعلق على خسارة الهلال أمام تشيلسي في مونديال الأندية
09/02/2022   11:09 م

الوليد بن طلال يعلق على خسارة الهلال أمام تشيلسي في مونديال الأندية

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علق العضو الذهبي بنادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال، على خسارة الهلال، أمام تشيلسي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال “الوليد بن طلال” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد انتهاء المباراة: “نهنئ ممثل الوطن وبطل كأس آسيا نادي الهلال السعودي العالمي، تنافسه على المركز الثالث أو الرابع بكأس العالم للأندية”.

وضرب تشيلسي موعدًا في نهائي كأس العالم للأندية أمام نظيره البرازيلي بالميراس يوم السبت المقبل، بينما يواجه الهلال نظيره الأهلي المصري، في اليوم ذاته، لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة. وفق “أخبار 24”.

الوليد بن طلال يعلق على خسارة الهلال أمام تشيلسي في مونديال الأندية

رياضة
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