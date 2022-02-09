جارديم: قدمنا أداءً مميزًا أمام “تشيلسي”.. والخسارة يتحملها الفريق كله

قال المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال، ليوناردو جارديم، إن كرة الهدف الذي سجله تشيلسي الإنجليزي فاجأت لاعب فريقه، ياسر الشهراني.
وأضاف جارديم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:”سيطر تشيلسي على البداية وفي الشوط الثاني لعبنا بطريقة هجومية واستحوذنا والفريق قدم أداءً مميزًا لكن النتيجة لم تكن جيدة والفوز والخسارة يتحملها الفريق كاملاً”.
وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بقوله: “سأشاهد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي مرة أخرى والفريق المصري يلعب كرة قدم جيدة ولكن 72 ساعة وقت قصير لاستشفاء اللاعبين، وذكرت ذلك سابقًا لرغبتي في أن تكون الأمور متساوية”. وفق “أخبار 24”.
وهُزم فريق الهلال بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإنجليزي تشيلسي، في وقت سابق من اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.