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رياضة > رسالة من تشيلسي إلى لاعبي الهلال: “قدمتم مباراة قوية.. ما قصرتوا”
09/02/2022   11:08 م

رسالة من تشيلسي إلى لاعبي الهلال: “قدمتم مباراة قوية.. ما قصرتوا”

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وجه الحساب الرسمي لنادي تشيلسي، رسالة إلى نظيره الهلال، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحساب الرسمي لنادي تشيلسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد انتهاء المباراة: “قدمتم مباراة قوية.. مشكورين وما قصرتوا، نشوفكم عن قريب”.

بهذه النتيجة ضرب تشيلسي موعدًا في نهائي كأس العالم للأندية أمام نظيره البرازيلي بالميراس يوم السبت، المقبل، بينما يواجه الهلال نظيره الأهلي المصري، في اليوم ذاته، لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة. وفق “أخبار 24”.

رسالة من تشيلسي إلى لاعبي الهلال: “قدمتم مباراة قوية.. ما قصرتوا”

رياضة
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