بالفيديو والصور.. “تشيلسي” يفوز على “الهلال” ويلتقي “بالميراس” البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الأربعاء) بنظيره الهلال ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.
وتقدم فريق تشيلسي الإنجليزي بعد مرور (32) دقيقة من الشوط الأول عن طريق لاعبه لوكاكو.
وضربّ تشيلسي بعد فوزه أمام الهلال موعدًا في نهائي كأس العالم للأندية أمام نظيره البرازيلي بالميراس يوم (السبت) المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال ونظيره الأهلي المصري،في اليوم ذاته لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ لاعبو نادي الهلال المباراة بشكل جيد، وظهرت الثقة على أداء الفريق في نقل الكرة بشكل سليم والسيطرة على وسط الملعب.
وشهدت الدقيقة (10) هجمة خطيرة لنادي تشيلسي الإنجليزي، بعدما سدد المغربي حكيم زياش كرة قوية مرت أعلى مرمى الهلال بقليل.
ومرر سيزار أزليكوتا كرة عرضية خطيرة في الدقيقة (13) لكنها مرت من أمام لوكاكو في كرة كادت تحمل الهدف الأول للفريق الإنجليزي.
وقاد ماتيوس بيريرا هجمة مرتدة لنادي الهلال من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية للمالي موسى ماريغا لكنه لم يستطع السيطرة عليها.
وأنقذ عبدالله المعيوف مرمى الهلال من كرة خطيرة للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بعدما تصدى لها ببراعة.
وشهدت الدقيقة (24) أخطر هجمات نادي الهلال بعدما حول ياسر الشهراني كرة عرضية أنقذها دفاع تشيلسي قبل أن تصل إلى إيغالو.
وسدد موسى ماريغا تسديدة قوية في الدقيقة (28) مرت بجوار مرمى حارس نادي تشيلسي، الإسباني كيبا.
ونجح روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الأول لنادي تشيلسي في الدقيقة (32) بعد تمريرة عرضية من كاي هافريتز ارتدت من دفاع الهلال وأكملها المهاجم البلجيكي في شباك المعيوف.
وكاد سالم الدوسري أن يعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن تسديدته القوية مرت أعلى مرمى تشيلسي، الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد. وفق “أخبار 24”.
وسدد لاعب الهلال محمد كنو في الدقيقة (49) كرة قوية من خارج منطقة جزاء تشيلسي ولكنها مرت أعلى العارضة.
وسدد لاعب الهلال، ماتيوس بيريرا ركلة حرة مباشرة حصل عليها فريقه في الدقيقة (65) ولكنها ارتطمت بالحائط البشري.
وسدد لاعب الهلال، محمد كنو كرة خطرة في الدقيقة (68) ولكن أبعدها حارس مرمى تشيلسي كيبا ببراعة.
وأرسل لاعب فريق الهلال، ماتيوس بيريرا في الدقيقة (75) ركلة زاوية حولها زميله جانغ هيون سو برأسه بجانب مرمى تشيلسي.
هدددددف!⚽️
د32′ الهدف الأول لـ تشيلسي عن طريق لوكاكو
الهلال 0 × 1 تشيلسي#كأس_العالم_للأندية#قنوات_SSC pic.twitter.com/Cey46j2tAa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2022