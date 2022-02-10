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جديد المناطق > هل سيتم تعويض ساكني الأحياء العشوائية ممن لا يملكون صكوكاً؟.. أمين جدة يجيب
10/02/2022   9:50 ص

هل سيتم تعويض ساكني الأحياء العشوائية ممن لا يملكون صكوكاً؟.. أمين جدة يجيب

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شدد أمين جدة، صالح التركي، على أن تعويض سكان الأحياء العشوائية التي أزيلت في جدة سيكون أسرع من التعويض في الحالات العادية.

وأوضح التركي، في حديثه لبرنامج الموقف على القناة السعودية، أن الأمر الملكي الكريم سهّل إجراءات التعويض من خلال الأوراق الثبوتية بحيث لا يحتاج من يملك صكا ورقيا إلى تحويله إلى إلكتروني.

وبين أن من يملك صكا سيعوض على الأرض والأنقاض، ومن لا يملك صكاً يعد معتدياً على أملاك آخرين ويعوض فقط على الأنقاض. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هيئة عقارات الدولة ستشكل فريقا يتولى مهمة تقييم العقارات.

هل سيتم تعويض ساكني الأحياء العشوائية ممن لا يملكون صكوكاً؟.. أمين جدة يجيب

جديد المناطق
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